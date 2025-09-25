  • Спортс
Мамиашвили – на вопрос о возможной отставке: «Когда будет серьезный и стабильный климат, тогда можно и подумать о рыбалке»

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили назвал условия, при которых готов уйти в отставку.

Олимпийский чемпион Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) с 1997 года. Он назвал плохим выступление сборной на чемпионате мира-2025 в Загребе, где россияне завоевали 11 медалей: одну золотую, четыре серебряных и шесть бронзовых. 

– Вас спрашивали про отставку уже, но при каких условиях вы действительно будете готовы уйти с поста? Если следующий чемпионат мира будет неудачным снова – повод?

– Вот если будет фейерверк. Когда сложности и трудности, то здесь, честно говоря, надо собраться и снова вернуться на площадку. А когда будет благостное настроение, когда будет серьезный и стабильный климат, тогда можно будет и подумать о рыбалке.

– То есть, когда есть трудности, пост покидать нельзя?

– Нельзя. Тем более когда мы слышим возгласы: «Мяу‑мяу». Они только усиливают желание реализоваться, – заявил Мамиашвили.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
