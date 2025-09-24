  • Спортс
  • Мамиашвили о взаимоотношениях с украинскими борцами: «Кроме жалости у меня ничего не было к нашим братьям по борцовскому цеху. Они под тотальным влиянием»
Мамиашвили о взаимоотношениях с украинскими борцами: «Кроме жалости у меня ничего не было к нашим братьям по борцовскому цеху. Они под тотальным влиянием»

Михаил Мамиашвили рассказал о взаимоотношениях с украинскими борцами.

— Вы ранее говорили, что украинские борцы полушепотом просят, чтобы не было возможности контактировать с вами. Как в этот раз было на чемпионате мира?

 — Мы к этой ситуации адаптировались. Кроме сожаления и жалости у меня ничего не было к нашим братьям по борцовскому цеху. Они под тотальным влиянием со стороны своих руководителей. Даже обычное рукопожатие может привести к серьезным последствиям.

Мне удалось пообщаться с представителями борьбы. Все надеются, что все вернется.

Мы счастливые люди. Даже нельзя представить, чтобы из администрации президента пришло распоряжение и указание не здороваться с представителем той или другой страны. Это и есть свобода выбора, — сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
