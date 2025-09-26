Михаил Мамиашвили: «Работа по Гацалову идет, этим занимаются юристы. Есть серьезные основания, что с него могут быть сняты обвинения»

Мамиашвили заявил, что с Гацалова могут снять обвинения в допинге.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, которое совершено 10 мая 2015 года.

В ходе расследования были обнаружены данные LIMS, указывающие на наличие в пробе борца вещества, стимулирующего синтез гормона роста.

Гацалова отстранили от должности главного тренера сборной России по вольной борьбе.

«Работа по Гацалову идет, этим занимаются юристы. Есть серьезные основания, что с него могут быть сняты обвинения. Доказательная база довольно убедительная», — заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.