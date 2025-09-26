CAS запретил российскому борцу Хадарцеву переход в сборную Узбекистана

CAS запретил российскому борцу Алику Хадарцеву менять спортивное гражданство.

18 января 2025 года борец вольного стиля Алик Хадарцев получил паспорт Узбекистана.

Заявка Ассоциации борьбы Узбекистана на переход Хадарцева была отклонена Объединенным миром борьбы (UWW), так как Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) уже исчерпала квоту, согласно которой федерация за год может разрешить максимум три смены гражданства у мужчин и три – у женщин, учитывая все стили и все возрастные группы.

Хадарцев подал апелляцию на решение UWW в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он ссылался на то, что с 2019 года не выступал за сборную России на международных соревнованиях.

В UWW, в свою очередь, отметили, что правило о квотах применяется независимо от правила о трехлетнем перерыве в выступлениях за сборную.

Единоличный арбитр CAS посчитал отказ со стороны UWW был обоснованным.