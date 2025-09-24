Мамиашвили о призывах уйти в отставку из-за результатов ЧМ: «Поводы, чтобы задумываться, у меня есть. Не снимаю с себя ответственности»
Мамиашвили отреагировал на призыв уйти в отставку после выступления борцов на ЧМ.
На турнире. который прошел с 13 по 21 сентября в Загребе, россияне завоевали 11 наград: одно золото, семь серебряных медалей и три бронзы.
— После чемпионата звучат призывы к вашей отставке. Как на это реагируете?
— Правильно, что звучат! Плохо выступили. Как они могут не звучать в такой ситуации? В любом случае виноват всегда командир. Но иногда раздается откровенный бред. Такую кашу в мозг людям вбивают…
Поводы, чтобы задумываться, у меня есть. Не снимаю с себя ответственности. Убежден, что эта ситуация нас сделает только сильнее. Нам надо вместе справиться со всем этим, — сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
