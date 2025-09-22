Мамиашвили о ЧМ по борьбе: «Уровень конкуренции был очень серьезен. Тем не менее, мы свою задачу выполнили, добыли золотую медаль»

Мамиашвили призвал объективно оценивать результаты россиян на ЧМ по борьбе.

Чемпионат мира завершился накануне в Загребе. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 11 наград. Мужская сборная по вольной борьбе взяла золото, серебро и бронзу, женская – два серебра и три бронзы. У сборной по греко-римской борьбе – серебро и две бронзы.

«Детально итоги подводить рано – в ближайшие дни соберемся с вице-президентами, исполкомом, пригласим тренеров сборной. Чтобы давать оценку результатам нашей команды, нужно быть погруженным в то, что происходит, или хотя бы быть объективным.

Была ситуация в 2017 году, когда золотых медалей вообще не привезли. Мы тогда достаточно принципиально и профессионально проанализировали ситуацию, сделали выводы, расставили правильные акценты. И наша команда снова заняла те позиции, что должна была занимать.

Конечно, есть проблемы, и их надо решать. Только дилетанты могут самопиариться на этой ситуации, делать популистсткие заявления, на которые я даже время тратить не хочу – нам есть чем заниматься.

В сложных условиях выступали, и в каждой специализации своя история. Ярким акцентом чемпионата для нас стало выступление наших девушек, показали настрой, одерживали победы над лидерами – японскими спортсменками. Не хочу сглазить, но важно в первую очередь, что они поняли, что могут побеждать. Есть системная работа, в том числе главного тренера Расула Баталова, а также нашего прославленного олимпийского чемпиона Сайпуллы Абсаидова.

Что касается вольной борьбы у мужчин, то уровень конкуренции был, мягко говоря, очень серьезен. И мы выступали в Загребе после Олимпиады, на которой мы, к сожалению, не боролись. Но тем не менее они свою задачу выполнили, добыли золотую медаль – чемпионом стал Заур Угуев , бронзу завоевал Заурбек Сидаков , которому пробиться в финал не позволил удар в голову в полуфинале, серебро – Аманула Гаджимагомедов.

Молодым борцам чемпионат дал бесценный опыт, и я убежден, что и даже в психологическом плане они теперь совершенно по-другому будут подходить к тренировочному процессу. Речь прежде всего об акцентах, я не говорю, что они плохо тренировались.

У команды новый главный тренер – Денис Царгуш пришел на свой пост полтора-два месяца назад. Тем не менее ребята ему верят, он достаточно амбициозный, профессиональный парень. При общей поддержке сборной команды и лично главного тренера, я убежден, мы будем достаточно конкурентны», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили .

Борцы греко-римского стиля завоевали на ЧМ одну серебряную и две бронзовые награды.

«Конечно, этого недостаточно. Но команда выступала без двух лидеров – Эмина Сефершаева и Садыка Лалаева. Лалаев не получил визу, Сефершаев был вынужден покинуть Хорватию, избежав депортации благодаря вмешательству посольства России, нашего консула, по хорошему радикальной позиции и поддержке Объединенного мира борьбы. <...>

Я уже молчу о том, как вылетала наша команда, раз за разом меняя билеты, или о том, сколько их держали в аэропорту после прилета. Такие вещи спортивного азарта не добавляют», – приводит слова Мамиашвили ТАСС.

