  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Мамиашвили о ЧМ по борьбе: «Уровень конкуренции был очень серьезен. Тем не менее, мы свою задачу выполнили, добыли золотую медаль»
2

Мамиашвили о ЧМ по борьбе: «Уровень конкуренции был очень серьезен. Тем не менее, мы свою задачу выполнили, добыли золотую медаль»

Мамиашвили призвал объективно оценивать результаты россиян на ЧМ по борьбе.

Чемпионат мира завершился накануне в Загребе. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 11 наград. Мужская сборная по вольной борьбе взяла золото, серебро и бронзу, женская – два серебра и три бронзы. У сборной по греко-римской борьбе – серебро и две бронзы.

«Детально итоги подводить рано – в ближайшие дни соберемся с вице-президентами, исполкомом, пригласим тренеров сборной. Чтобы давать оценку результатам нашей команды, нужно быть погруженным в то, что происходит, или хотя бы быть объективным.

Была ситуация в 2017 году, когда золотых медалей вообще не привезли. Мы тогда достаточно принципиально и профессионально проанализировали ситуацию, сделали выводы, расставили правильные акценты. И наша команда снова заняла те позиции, что должна была занимать.

Конечно, есть проблемы, и их надо решать. Только дилетанты могут самопиариться на этой ситуации, делать популистсткие заявления, на которые я даже время тратить не хочу – нам есть чем заниматься.

В сложных условиях выступали, и в каждой специализации своя история. Ярким акцентом чемпионата для нас стало выступление наших девушек, показали настрой, одерживали победы над лидерами – японскими спортсменками. Не хочу сглазить, но важно в первую очередь, что они поняли, что могут побеждать. Есть системная работа, в том числе главного тренера Расула Баталова, а также нашего прославленного олимпийского чемпиона Сайпуллы Абсаидова.

Что касается вольной борьбы у мужчин, то уровень конкуренции был, мягко говоря, очень серьезен. И мы выступали в Загребе после Олимпиады, на которой мы, к сожалению, не боролись. Но тем не менее они свою задачу выполнили, добыли золотую медаль – чемпионом стал Заур Угуев, бронзу завоевал Заурбек Сидаков, которому пробиться в финал не позволил удар в голову в полуфинале, серебро – Аманула Гаджимагомедов.

Молодым борцам чемпионат дал бесценный опыт, и я убежден, что и даже в психологическом плане они теперь совершенно по-другому будут подходить к тренировочному процессу. Речь прежде всего об акцентах, я не говорю, что они плохо тренировались.

У команды новый главный тренер – Денис Царгуш пришел на свой пост полтора-два месяца назад. Тем не менее ребята ему верят, он достаточно амбициозный, профессиональный парень. При общей поддержке сборной команды и лично главного тренера, я убежден, мы будем достаточно конкурентны», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Борцы греко-римского стиля завоевали на ЧМ одну серебряную и две бронзовые награды.

«Конечно, этого недостаточно. Но команда выступала без двух лидеров – Эмина Сефершаева и Садыка Лалаева. Лалаев не получил визу, Сефершаев был вынужден покинуть Хорватию, избежав депортации благодаря вмешательству посольства России, нашего консула, по хорошему радикальной позиции и поддержке Объединенного мира борьбы. <...>

Я уже молчу о том, как вылетала наша команда, раз за разом меняя билеты, или о том, сколько их держали в аэропорту после прилета. Такие вещи спортивного азарта не добавляют», – приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Мамиашвили впору задуматься: у сборной России медалей ЧМ меньше, чем у выбравших «путь предателей»

«Ему предъявили, что это не он». Нашего борца 7 часов держали в полиции, а потом вывезли с ЧМ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по борьбе
logoсборная России по борьбе
Аманул Гаджимагомедов
logoМихаил Мамиашвили
Садык Лалаев
logoЗаурбек Сидаков
вольная борьба
греко-римская борьба
Заур Угуев
ТАСС
Эмин Сефершаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Гоги Когуашвили: «Три медали в греко-римской борьбе на ЧМ – это не провал. Команде пришлось пройти через многое, но мы смогли занять третье место»
сегодня, 17:14
Российские борцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира-2025 в Загребе
2вчера, 20:40
Заурбек Сидаков: «Не обращал внимания на проблемы с въездом в Хорватию. Это все не сказалось, я проиграл»
19 сентября, 07:54
Главные новости
Гоги Когуашвили: «Три медали в греко-римской борьбе на ЧМ – это не провал. Команде пришлось пройти через многое, но мы смогли занять третье место»
сегодня, 17:14
Российские борцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира-2025 в Загребе
2вчера, 20:40
🥉🥉 Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Алирзаев и Агаев завоевали бронзовые награды
вчера, 19:21
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
220 сентября, 20:04
🥈 Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянин Саргсян завоевал серебро, у белоруса Маскевича – бронза
20 сентября, 17:43
Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Иранцы Мирзазаде и Фарохисенжани, армянин Амоян и грузин Лолуа одержали победы
219 сентября, 18:33
Заурбек Сидаков: «Не обращал внимания на проблемы с въездом в Хорватию. Это все не сказалось, я проиграл»
19 сентября, 07:54
Царгуш о трех медалях ЧМ в вольной борьбе: «Не скажу, что прямо ужасно выступили. Пацаны бились – из 10 весовых категорий вопросы есть к двум-трем»
218 сентября, 21:10
🥉 Чемпионат мира по борьбе-2025. Танделова взяла бронзу, японки завоевали три золота
218 сентября, 18:27
Борец Сефершаев о недопуске к ЧМ: «Нас считают лидерами и не хотят с нами честно конкурировать, убирают конкурентов. Это слабость с их стороны»
518 сентября, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05