НОК Беларуси о допуске на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере»

Теги МОК сборная Беларуси Париж-2024 НОК Беларуси сборная Беларуси жен Легкая атлетика

В НОК Беларуси прокомментировали решение МОК по допуску белорусов на Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Мы приветствуем допуск к Играм в Париже-2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере.

Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах, – все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», – говорится заявлении НОК.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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