Карелин о том, что МОК одобрил переходы троих россиян без карантина: «Правил нет, их предлагают диктовать только с той стороны»

Александр Карелин оценил решение МОК одобрить переход троих россиян в другие сборные.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные, освободив их от трехлетнего карантина на основании приостановки членства Олимпийского комитета России в МОК.

Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

«Я вообще плохо отношусь и к параллельному зачету, и к смене спортивного гражданства. Это допустимо только когда кто‑то уже уехал на долгий период из страны – четыре, пять, шесть лет назад. И только сейчас смог реализовать свои вожделения.

А так, двойные стандарты. На всех остальных обращают пристальное внимание в такой ситуации от дисциплинарных до мандатных комиссий. А здесь продолжают предлагать для нас неприемлемые условия, заведомо неисполнимые.

Сначала дисквалифицируют наш олимпийский комитет, а потом делают вид, что хотят о чем‑то договориться, разработать правила, скорректировать... Правил нет, правила предлагают диктовать только с той стороны, не делая их приемлемыми для всех сторон», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе.

МОК утвердил переходы трех российских спортсменов в другие сборные без 3-летнего карантина