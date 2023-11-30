Федерация велосипедного спорта России не получила компенсацию за переход Яковлева в Израиль
ФВСР не получила компенсацию за переход велогонщика Михаила Яковлева в Израиль.
Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переходы трех российских спортсменов, в том числе Яковлева и велогонщицы Валерии Любимовой, в другие сборные перед ОИ-2024. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина.
«По Яковлеву мы заявляли, что не можем так просто отпустить его в Израиль, потому что мы в этого человека вкладывались, в том числе материально. Тренеры тратили на него время, силы и так далее.
И мы претендовали на компенсацию, свою позицию направили в НОК. К нам приходило письмо из Израильской федерации велоспорта, на которое мы ответили, что претендуем на компенсацию, после этого никаких писем больше не было.
Правила Международного союза велосипедистов гласят о том, что национальная федерация не имеет никакого отношения к смене спортивного гражданства гонщиков. Это дело МОК и национальных олимпийских комитетов.
Кто согласовал переходы, кто им разрешил – тут надо выяснять, кому хочется, но у меня такого желания нет. Их дальнейшая спортивная карьера меня не интересует, хотя при этом мы можем сохранять отношения на уровне рукопожатий», – сказал Екимов.
И отстранение ОКР стало возможностью подвести хоть какую-то юридическую базу. Типа ОКР забанен, потому и разрешения спрашивать не у кого. Понятно, что это шито белыми нитками. Ну а дисквал страны под предлогом "олимпийского перемирия" не белыми? Воровство валютного запаса страны - не белыми?
Думаю, таких случаев будет все больше. Летники все равно с Парижем прокатили, а до 2028 песня долгая. А вот зимники в надежде на Турин могут и побежать массово.