Федерация велосипедного спорта России не получила компенсацию за переход Яковлева в Израиль

ФВСР не получила компенсацию за переход велогонщика Михаила Яковлева в Израиль.

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) одобрил переходы трех российских спортсменов, в том числе Яковлева и велогонщицы Валерии Любимовой, в другие сборные перед ОИ-2024. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина.

«По Яковлеву мы заявляли, что не можем так просто отпустить его в Израиль, потому что мы в этого человека вкладывались, в том числе материально. Тренеры тратили на него время, силы и так далее.

И мы претендовали на компенсацию, свою позицию направили в НОК. К нам приходило письмо из Израильской федерации велоспорта, на которое мы ответили, что претендуем на компенсацию, после этого никаких писем больше не было.

Правила Международного союза велосипедистов гласят о том, что национальная федерация не имеет никакого отношения к смене спортивного гражданства гонщиков. Это дело МОК и национальных олимпийских комитетов.

Кто согласовал переходы, кто им разрешил – тут надо выяснять, кому хочется, но у меня такого желания нет. Их дальнейшая спортивная карьера меня не интересует, хотя при этом мы можем сохранять отношения на уровне рукопожатий», – сказал Екимов.