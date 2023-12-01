Дмитрий Свищев: «МОК открыл ящик Пандоры, разрешив переход спортсменам без карантина. Беспредел и беззаконие»

Дмитрий Свищев назвал беспределом решение МОК одобрить переход трех россиян в другие сборные.

Ранее МОК одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные, освободив их от трехлетнего карантина на основании приостановки членства Олимпийского комитета России в МОК.

Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

«Беспредел и беззаконие. МОК открыл ящик Пандоры, разрешив переход спортсменам без карантина и без согласования с федерациями и . Это означает конец олимпийскому движению и конец порядку, будет анархия и беззаконие. Спортсмены будут ходить где хотят, им будет без разницы на свои страны.

Это надо обязательно оспорить. Федерации должны потребовать возвращения этих спортсменов обратно. Если наши федерации не согласовали это, допускать этого нельзя», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.