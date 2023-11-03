«Цинизма выше придумать невозможно». Мамиашвили о позиции МОК в отношении россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Борьба

Михаил Мамиашвили считает цинизмом позицию МОК по российским спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил разницу между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине: «Это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине».

«Свежо предание, когда российских детей категорически не допускают, тиражируется озлобленность друг к другу, тем же МОК.

Нежелание пожимать друг другу руки. Полное отсутствие каких‑то принципов, канонов. Самое главное – людского отношения к предмету, которым ты занимаешься. Выше цинизма придумать невозможно», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷‍♂️

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