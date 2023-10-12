Мамиашвили об отстранении ОКР: «Ничего страшного. Время все расставит по местам»
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о новых санкциях Международного олимпийского комитета (МОК).
Сегодня МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
– А что делать? Справимся и с этими вызовами. Ничего страшного. Время все расставит по своим местам.
– Также МОК заявил, что это решение не повлияет на участие россиян в нейтральном статусе.
– Это уже другой вопрос. Нужно будет смотреть, какие будут условия для участия в нейтральном статусе, – сказал Мамиашвили «Матч ТВ».
Также глава ФСБР заявил, что действия МОК не стали неожиданными.
«Ожидаемая позиция. Не было бы этого, нашли бы другую причину. В этой ситуации становятся более понятными наши цели и задачи. Нам нужно ориентироваться на устойчивое внутреннее развитие спорта», – цитирует Мамиашвили ТАСС.
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