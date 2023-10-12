Мамиашвили об отстранении ОКР: «Ничего страшного. Время все расставит по местам»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о новых санкциях Международного олимпийского комитета (МОК).

Сегодня МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– А что делать? Справимся и с этими вызовами. Ничего страшного. Время все расставит по своим местам.

– Также МОК заявил, что это решение не повлияет на участие россиян в нейтральном статусе.

– Это уже другой вопрос. Нужно будет смотреть, какие будут условия для участия в нейтральном статусе, – сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Также глава ФСБР заявил, что действия МОК не стали неожиданными.

«Ожидаемая позиция. Не было бы этого, нашли бы другую причину. В этой ситуации становятся более понятными наши цели и задачи. Нам нужно ориентироваться на устойчивое внутреннее развитие спорта», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?