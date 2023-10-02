Михаил Мамиашвили: «Мы будем поддерживать спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париж»

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что россияне не останутся без поддержки на ОИ-2024.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

– Конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые поедут в Париж. Без поддержки не останутся.

– То есть выплаты за медали будут такими же, как и в прошлые годы?

– Точно ответить сложно. Но будем поддерживать наших борцов, – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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