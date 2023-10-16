Михаил Мамиашвили: «Олимпийскую хартию изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам»

Теги МОК Михаил Мамиашвили ФСБР Томас Бах Борьба

Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о возможном переизбрании главы МОК.

Ранее в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Томаса Баха на третий срок.

«На самом деле хартию они изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам.

Мне, например, категорически непонятно, как можно атлетам не приветствовать друг друга перед или после поединка, демонстрировать тем самым пренебрежение.

А в фехтовании мы все видели, как в ответ на протянутую руку человек выставлял вперед оружие. Так ее еще потом и на Олимпиаду позвали, то есть де-факто поощрили такой поступок.

Что же касается выдвижения Баха на третий срок, мы видим, что при принятии многих решений руководство МОК руководствуется вовсе не внутренними убеждениями – они навязаны извне.

Так что МОК сейчас стоит перед очень серьезным выбором», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России. 

«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий