Михаил Мамиашвили: «Олимпийскую хартию изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам»

Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о возможном переизбрании главы МОК.

Ранее в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания на третий срок.

«На самом деле хартию они изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам.

Мне, например, категорически непонятно, как можно атлетам не приветствовать друг друга перед или после поединка, демонстрировать тем самым пренебрежение.

А в фехтовании мы все видели, как в ответ на протянутую руку человек выставлял вперед оружие. Так ее еще потом и на Олимпиаду позвали, то есть де-факто поощрили такой поступок.

Что же касается выдвижения Баха на третий срок, мы видим, что при принятии многих решений руководство МОК руководствуется вовсе не внутренними убеждениями – они навязаны извне.

Так что МОК сейчас стоит перед очень серьезным выбором», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?