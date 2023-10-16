Михаил Мамиашвили: «Олимпийскую хартию изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам»
Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о возможном переизбрании главы МОК.
Ранее в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Томаса Баха на третий срок.
«На самом деле хартию они изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам.
Мне, например, категорически непонятно, как можно атлетам не приветствовать друг друга перед или после поединка, демонстрировать тем самым пренебрежение.
А в фехтовании мы все видели, как в ответ на протянутую руку человек выставлял вперед оружие. Так ее еще потом и на Олимпиаду позвали, то есть де-факто поощрили такой поступок.
Что же касается выдвижения Баха на третий срок, мы видим, что при принятии многих решений руководство МОК руководствуется вовсе не внутренними убеждениями – они навязаны извне.
Так что МОК сейчас стоит перед очень серьезным выбором», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.
«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок
Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?
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