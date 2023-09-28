Михаил Мамиашвили: «Если спортсмен согласен ехать на Олимпийские игры на условиях МОК, то пусть едет. Это выбор каждого человека»

Михаил Мамиашвили отреагировал на слова Елены Вяльбе о выступлении на Олимпиаде без флага.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что найдет для спортсменов доступные слова, чтобы убедить их не ехать на Олимпиаду без российского флага.

«Над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься, потому что в них есть глубокий смысл.

Конечно, Олимпиада — это ключевое событие в жизни спортсмена. Если он согласен ехать на Олимпийские игры на условиях , то пусть едет.

Это выбор каждого человека», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке и Кубку Стэнли