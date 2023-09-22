Абдулрашида Садулаева прооперировали в Москве

Теги вольная борьба сборная России по борьбе ФСБР Абдулрашид Садулаев Борьба

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев перенес операцию.

На чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку в категории до 97 кг из-за травмы шеи. Позднее россиянин также снялся с поединка за бронзу.

«Абдулрашида Садулаева успешно прооперировали в Москве. Поправляйся скорее, капитан!» – говорится в сообщении пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тиграна Аваняна в телеграме.

Абдулрашид Садулаев: «Впереди реабилитация, есть время поправить здоровье и продолжить путь к главной цели – Олимпиаде в Париже»

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