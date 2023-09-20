Абдулрашид Садулаев: «Впереди реабилитация, есть время поправить здоровье и продолжить путь к главной цели – Олимпиаде в Париже»

Абдулрашид Садулаев продолжит подготовку в Олимпиаде-2024 в Париже.

– двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. На чемпионате мира-2023 он снялся из-за травмы по ходу турнира, хотя претендовал на бронзовую медаль.

«Взлеты и падения – часть нашей жизни, друзья. После почти двухлетнего простоя мы вернулись на международную арену. Долгожданный для нашей сборной чемпионат мира выдался богатым на события. И несмотря на все неблагоприятные факторы, с которыми мы сталкивались перед стартом, ребята сумели добыть четыре медали и четыре олимпийские лицензии.

В первую очередь, хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку! Спасибо каждому, кто звонит, пишет и интересуется моим состоянием здоровья. Бороться с травмами – для меня не новая история, но все же человеческий организм, как говорится, не железный. Сегодня я уже прошел медобследование в Москве, жду, что скажут врачи…

Впереди реабилитация, есть время поправить здоровье и продолжить путь к своей главной цели – Олимпиаде в – с новыми силами и мотивацией. От всей души рад за воспитанника нашей спортшколы, 20-летнего Ахмеда Тажудинова, ставшего главным открытием дебютного чемпионата мира. Мои поздравления всем нашим победителям, медалистам и обладателям лицензий!» – написал Садулаев.

Тажудинов перешел в Бахрейн осенью 2022 года. На ЧМ-2023 в Белграде он завоевал золото в категории до 97 кг.