Тренер Абдулрашида Садулаева о травме на ЧМ: «Он даже не может повернуть шею. Сейчас на связи с клиникой в Германии, будем оформлять документы и отправлять его к врачам»

Теги травмы Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев Борьба

Тренер рассказал о травме Абдулрашида Садулаева, из-за которой борец снялся с ЧМ.

Садулаев – двукратный олимпийский чемпион из России. Накануне на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде он не смог завершить полуфинальную схватку в весовой категории до 97 кг из-за травмы шеи. Позднее россиянин также снялся с поединка за бронзу.

«После такой тяжелой травмы Абдулрашид сейчас даже не может повернуть шею. Конечно, он очень расстроен, но он же сильный парень и держится. Мы знали, что Садулаев лучше всех в мире, и надеялись на его победу.

Сейчас находимся на связи с медицинской клиникой в Германии, будем оформлять все необходимые документы и отправлять его к врачам. Думаю, что надо будет решать вопрос с визой. Если бы она была, то Абдулрашид полетел бы туда из Белграда. Но решить вопрос с визой сейчас довольно тяжело», – рассказал главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов.

1 комментарий

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Дмитрий
Как это??? Оформлять куда?? В Германию? Там же все сгнило, пациенту поменяют пол, а тут лебеда к шее и все! Вы че творите???
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