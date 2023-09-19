Тренер Абдулрашида Садулаева о травме на ЧМ: «Он даже не может повернуть шею. Сейчас на связи с клиникой в Германии, будем оформлять документы и отправлять его к врачам»

Тренер рассказал о травме Абдулрашида Садулаева, из-за которой борец снялся с ЧМ.

Садулаев – двукратный олимпийский чемпион из России. Накануне на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде он не смог завершить полуфинальную схватку в весовой категории до 97 кг из-за травмы шеи. Позднее россиянин также снялся с поединка за бронзу.

«После такой тяжелой травмы Абдулрашид сейчас даже не может повернуть шею. Конечно, он очень расстроен, но он же сильный парень и держится. Мы знали, что Садулаев лучше всех в мире, и надеялись на его победу.

Сейчас находимся на связи с медицинской клиникой в Германии, будем оформлять все необходимые документы и отправлять его к врачам. Думаю, что надо будет решать вопрос с визой. Если бы она была, то Абдулрашид полетел бы туда из Белграда. Но решить вопрос с визой сейчас довольно тяжело», – рассказал главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов.