Омар Муртазалиев: «Наша команда готова участвовать в Париже-2024. Мы на правильном пути и завоюем свои золотые медали»

Омар Муртазалиев считает, что российские борцы возьмут золото в Париже-2024.

Российские борцы вольного стиля выиграли четыре награды на чемпионате мира в Белграде и заняли второе место в медальном зачете.

«Мы долгое время не могли принимать участие в международных стартах, конечно же эта отлучка нашей команды от общемировой борьбы и от тех процессов, которые происходят в мировой борьбе, не могла не сказаться. У ребят реально чувствовалась нехватка этих стартов, хотя сами ребята очень сильные и очень техничные.

У нас очень сильная мужская команда. Вернуться после всего того, что было и взять на чемпионате мира два золота, серебро и бронзу, именно в этом зале и в это время – это хороший результат.

Настрой у всей команды боевой и все спортсмены готовы трудиться и завоевывать оставшиеся лицензии. Я думаю, что выздоровеет, и, придя в себя, начнет активно заниматься, и в оставшихся лицензионных турнирах он доберет эту лицензию.

Наша команда готова участвовать в Олимпийских играх в Париже. Никаких проблем я не вижу, и все для этого у команды есть, все условия созданы. Я думаю, что мы на правильном пути и завоюем свои золотые медали в », – рассказал первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России.

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!