Путин поздравил Сидакова и Усманова с победами на ЧМ по вольной борьбе: «Желаю новых достижений, здоровья и всего наилучшего»

Теги Владимир Путин вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Заурбек Сидаков Ахмед Усманов Борьба

Владимир Путин поздравил борцов Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с золотом ЧМ.

18 сентября россияне одержали победы на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде. Сидаков – в весовой категории до 74 кг, Усманов – до 79 кг.

«Уважаемый Заурбек Казбекович (Сидаков – Sports.ru)! Поздравляю Вас с победой.

Отточенная техника, лидерские качества и упорный труд помогли Вам в тяжелейшем финальном поединке одолеть сильного соперника, заслуженно подняться на высшую ступень пьедестала почета, стать трехкратным чемпионом мира. Желаю Вам новых достижений, здоровья и всего наилучшего», – говорится в поздравлении президента России на сайте Кремля.

«Уважаемый Ахмед Магомедович (Усманов – Sports.ru)! Поздравляю Вас с триумфом в Белграде. Вы блестяще выступили на дебютном для Вас чемпионате мира, продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях.

Вашим успехом по праву гордятся родные и близкие, тренеры и, конечно, многочисленные болельщики. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится во втором обращении.

🥇🥇 Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Усманов и Сидаков выиграли золото, Угуев упустил бронзу

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Отец всех побед!
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Водяра
Тьфу на тебя.
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Анатолий Magicbrain
Вспоминается реклама сока «где наслаждение-там я») как не примазаться к победам, не с недопусками спортсменов же себя ассоциировать, ей Богу)
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Павел Московой
Ответ Ебздрогыч
Отец всех побед!
Родитель номер один!
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Кирилл Гриднев
Сразу подумал, что Сидаков - русская фамилия. Порадовался.
Оказалось, что Заурбек
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LaffyTaffy
Их борьба
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Ира15577
Молодцы!!! Поздравляю!!! Жалко, что остальным не повезло.
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Вячеслав Тотров
эти поздравления больше похожи на санкции по недопуску на следующие соревнования
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