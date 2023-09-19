Путин поздравил Сидакова и Усманова с победами на ЧМ по вольной борьбе: «Желаю новых достижений, здоровья и всего наилучшего»

Владимир Путин поздравил борцов Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с золотом ЧМ.

18 сентября россияне одержали победы на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде. Сидаков – в весовой категории до 74 кг, Усманов – до 79 кг.

«Уважаемый Заурбек Казбекович (Сидаков – Sports.ru)! Поздравляю Вас с победой.

Отточенная техника, лидерские качества и упорный труд помогли Вам в тяжелейшем финальном поединке одолеть сильного соперника, заслуженно подняться на высшую ступень пьедестала почета, стать трехкратным чемпионом мира. Желаю Вам новых достижений, здоровья и всего наилучшего», – говорится в поздравлении президента России на сайте Кремля.

«Уважаемый Ахмед Магомедович (Усманов – Sports.ru)! Поздравляю Вас с триумфом в Белграде. Вы блестяще выступили на дебютном для Вас чемпионате мира, продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях.

Вашим успехом по праву гордятся родные и близкие, тренеры и, конечно, многочисленные болельщики. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится во втором обращении.

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