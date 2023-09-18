Заурбек Сидаков: «Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю ее моему отцу»

Заурбек Сидаков посвятил победу на чемпионате мира покойному отцу.

— Заурбек, это самая сложная ваша победа?

— Много чего можно говорить. Сегодня Бог был на моей стороне. Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю ее моему (покойному) отцу. Он был бы очень рад. И моей матери, которая очень сильно переживала. Спасибо всем, кто был рядом со мной.

— За счет чего удалось победить довольно сильного американца?

— Я просто хотел посвятить эту победу отцу, у меня была огромная мотивация. Я верил до последнего, что нас допустят на этот чемпионат мира, не опускал руки и шел к этому. Слава богу, все получилось. Я буду еще усерднее тренироваться и добиваться успехов, — сказал Сидаков.