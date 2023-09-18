Заурбек Сидаков: «Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю ее моему отцу»

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Матч ТВ Заурбек Сидаков Борьба

Заурбек Сидаков посвятил победу на чемпионате мира покойному отцу.

— Заурбек, это самая сложная ваша победа?

— Много чего можно говорить. Сегодня Бог был на моей стороне. Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю ее моему (покойному) отцу. Он был бы очень рад. И моей матери, которая очень сильно переживала. Спасибо всем, кто был рядом со мной.

— За счет чего удалось победить довольно сильного американца?

— Я просто хотел посвятить эту победу отцу, у меня была огромная мотивация. Я верил до последнего, что нас допустят на этот чемпионат мира, не опускал руки и шел к этому. Слава богу, все получилось. Я буду еще усерднее тренироваться и добиваться успехов, — сказал Сидаков. 

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