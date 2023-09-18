Заурбек Сидаков: «Американец неуважительно ко мне относился. После схватки он не пожал мне руку»

Заурбек Сидаков рассказал, что соперник не пожал ему руку после схватки на ЧМ.

выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел американца Кайла Дейка (10:7).

— Какие были мысли в последние 30 секунд схватки, когда американец напирал и выталкивал вас за ковер?

— Уважаю всех своих соперников. Американец неуважительно ко мне относился. Я все равно хотел показать свое человеческое отношение и всегда его показываю как на ковре, так и на улице. И поэтому Бог сегодня был на моей стороне.

— Как именно американец неуважительно относился?

— На ковре есть свои нюансы. Например, руку не пожимают — это неуважение. Или не от души, делают это неискренне. После схватки он не пожал мне руку, — сказал Сидаков.