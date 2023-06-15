22 спортивные федерации ДНР, включая бокс, дзюдо, плавание и тяжелую атлетику, вошли в состав общероссийских

22 спортивные федерации ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.

22 спортивные федерации ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.

«В настоящее время организована работа 50 федераций Донецкой Народной Республики по 52 видам спорта, 22 из которых приняты в составы общероссийских общественных организаций», – заявили в министерстве спорта региона.

В частности, в состав общероссийских вошли республиканские федерации по бадминтону, боксу, дзюдо, плаванию, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, карате и другие.