Михаил Мамиашвили: «Наши спортсмены не должны были отстраняться от турниров. Это психоз, которому были подвержены многие – запрет Пушкина, Чайковского, Гергиева»

Теги вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен UWW Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о возвращении российских борцов на международную арену

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) прокомментировал решение Объединенного мира борьбы (UWW) допустить россиян в нейтральном статусе. 

«Два возраста, до 15 и до 17 лет, допускаются с завтрашнего дня без каких-либо ограничений по всем международным мероприятиям под эгидой UWW.

По остальным возрастам идет процесс, с завтрашнего дня будет создана комиссия в международной федерации.

Наша позиция заключается в том, что ни одна рекомендация МОК не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство», – сказал Мамиашвили.

«Мы далеки от того, чтобы навешивать кому-то ярлыки, но исходя из хартии МОК, протоколов комитета, а также уставов международных спортивных организаций, наши спортсмены не должны были отстраняться от турниров.

Сегодня коллеги из UWW привели пример – происходят десятки военных конфликтов, но ни у кого в мозгу не возникает мысли ограничивать спортсменов этих стран в участии в соревнованиях, почему тогда к нашим спортсменам были двойные стандарты?

Это психоз, которому были подвержены многие – запрет Пушкина, Чайковского, Гергиева. Не стоит уподобляться псевдополитикам, чтобы завтра не было стыдно», – цитирует Мамиашвили ТАСС. 

Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам

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2 комментария

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Геннадий Тимченко
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сам-то никогда не унижал человеческое достоинство - избиение Инны Тражуковой после поражения спортсменки в схватке за бронзовую медаль Олимпийских игр не в счёт... Прямо таки истинный "скрепоносец"🤬
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Иван Стрелков
Посмотрели бы афиши западных оперных театров, чтобы не позориться. Никто не запрещает там Чайковского. Недавно Евгений Онегин был в самом вражеском логове - в Королевской опере Брюсселя!
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