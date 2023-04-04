Михаил Мамиашвили: «Наши спортсмены не должны были отстраняться от турниров. Это психоз, которому были подвержены многие – запрет Пушкина, Чайковского, Гергиева»

Михаил Мамиашвили высказался о возвращении российских борцов на международную арену

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) прокомментировал решение Объединенного мира борьбы ( ) допустить россиян в нейтральном статусе.

«Два возраста, до 15 и до 17 лет, допускаются с завтрашнего дня без каких-либо ограничений по всем международным мероприятиям под эгидой UWW.

По остальным возрастам идет процесс, с завтрашнего дня будет создана комиссия в международной федерации.

Наша позиция заключается в том, что ни одна рекомендация МОК не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство», – сказал .

«Мы далеки от того, чтобы навешивать кому-то ярлыки, но исходя из хартии МОК, протоколов комитета, а также уставов международных спортивных организаций, наши спортсмены не должны были отстраняться от турниров.

Сегодня коллеги из UWW привели пример – происходят десятки военных конфликтов, но ни у кого в мозгу не возникает мысли ограничивать спортсменов этих стран в участии в соревнованиях, почему тогда к нашим спортсменам были двойные стандарты?

Это психоз, которому были подвержены многие – запрет Пушкина, Чайковского, Гергиева. Не стоит уподобляться псевдополитикам, чтобы завтра не было стыдно», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам