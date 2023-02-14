Российские борцы получили приглашение выступить на соревнованиях в Китае

Глава Федерации спортивной борьбы России ( ) рассказал, что российских борцов пригласили принять участие в соревнованиях в Китае.

«Мы получили приглашение выступить в соревнованиях в Китае. В настоящее время обговариваем детали», – сказал Мамиашвили.

«РК-Спорт» также сообщает, что российские борцы выступят на неофициальном чемпионате мира среди клубов, который пройдет 17-18 февраля в Тегеране.