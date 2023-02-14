Российские борцы получили приглашение выступить на соревнованиях в Китае

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Борьба

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что российских борцов пригласили принять участие в соревнованиях в Китае.

«Мы получили приглашение выступить в соревнованиях в Китае. В настоящее время обговариваем детали», – сказал Мамиашвили.

«РК-Спорт» также сообщает, что российские борцы выступят на неофициальном чемпионате мира среди клубов, который пройдет 17-18 февраля в Тегеране.

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1 комментарий

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kupezz
Пошла вода горячая, сейчас по-тихоньку и другие будут открывать двери. А то многие: - У всё шеф пропало, нас больше никуда пускать не будут, мы изгои...)) Да всё норм будет, всё нормализуется со временем, будем и с флагом и с гимном.💪🇷🇺
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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