Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам

Объединенный мир борьбы допустил россиян и белорусов к международным стартам

Исполком Объединенного мира борьбы ( ) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщил директор центра спортивной подготовки сборных России (ЦСП) Георгий Брюсов.

«Сегодня прошел исполком Объединенного мира борьбы, на котором были приняты следующие решения:

– допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК;

– предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями;

– требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подлежат обсуждению;

– обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов;

– спортсмены юношеских сборных России и Беларуси (U15 и U17) не будут проверяться на предмет связи с военными организациями;

– решение об участии в соревнованиях юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) вступает в силу немедленно;

– обеспечить безопасное участие юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) в международных соревнованиях», – написал Брюсов в телеграм-канале.

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