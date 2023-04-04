Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам

Теги вольная борьба греко-римская борьба Георгий Брюсов сборная России по борьбе сборная России жен UWW сборная Беларуси Борьба

Объединенный мир борьбы допустил россиян и белорусов к международным стартам

Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 

Об этом сообщил директор центра спортивной подготовки сборных России (ЦСП) Георгий Брюсов.

«Сегодня прошел исполком Объединенного мира борьбы, на котором были приняты следующие решения:

– допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК;

– предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями;

– требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подлежат обсуждению;

– обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов;

– спортсмены юношеских сборных России и Беларуси (U15 и U17) не будут проверяться на предмет связи с военными организациями;

– решение об участии в соревнованиях юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) вступает в силу немедленно;

– обеспечить безопасное участие юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) в международных соревнованиях», – написал Брюсов в телеграм-канале. 

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12 комментариев

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Caracalla
Лееее!!!
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Вадим Симонов
Следующая новость что спортсмены Украины выходят из объединенной федерации)
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saionera
Ответ Мистер Уайт
Надеюсь, борцовские федерации будут более адекватные, чем фехтуны. Украинский негритёнок Беленюк, наверно, будет призывать цивилизованный мир к бойкоту.
зачётно+
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Мерседес-Бендзь
В борьбе мир объединяется.
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Идеальный шторм
В итоге все федерации окажутся адекватными, кроме FIG и ISU
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Идеальный шторм
Ответ Yury Sin
Нравится, как многие федерации сейчас переобуваться начинают. Что изменилось на данный момент в сравнении с мартом 2022? НИ-ЧЕ-ГО. Так а с чего вдруг сейчас разрешают бел/рус спортсменам выступать? Если вы такие принципиальные, ну так идите до конца уже, а если нет, то смысл начинать был?
Так правило идиотов: все побежали и я побежал😂
+2
-2
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Yury Sin
Нравится, как многие федерации сейчас переобуваться начинают. Что изменилось на данный момент в сравнении с мартом 2022? НИ-ЧЕ-ГО. Так а с чего вдруг сейчас разрешают бел/рус спортсменам выступать? Если вы такие принципиальные, ну так идите до конца уже, а если нет, то смысл начинать был?
0
-3
-3
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dimon 2.0
"...Об этом сообщил директор центра (ЦСП) Георгий Брюсов.."

пачиму об это сообщает некий русский, а не сам исполком ??
+4
-2
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Франк Небо
Ответ CrusadeR
Объединенный мир борьбы - звучит довольно угрожающе)))
Звучит угрожающе - а не деле адекватны
+11
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Ivan Balashov
Их борьба.
+1
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Мистер Уайт
Надеюсь, борцовские федерации будут более адекватные, чем фехтуны. Украинский негритёнок Беленюк, наверно, будет призывать цивилизованный мир к бойкоту.
+3
-8
-5
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CrusadeR
Объединенный мир борьбы - звучит довольно угрожающе)))
+22
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