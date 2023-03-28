Михаил Мамиашвили: «Исходя из беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнерами» на МОК, иной формулировки трудно было представить»

Теги МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Борьба

Михаил Мамиашвили оценил рекомендации МОК по допуску россиян.

МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«Как это можно оценить? К сожалению, исходя из того беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнерами», в том числе и на Международный олимпийский комитет, иной формулировки МОК трудно было представить.

Но у меня такое решение просто не укладывается в голове, надо сначала все осмыслить», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий