Михаил Мамиашвили: «Исходя из беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнерами» на МОК, иной формулировки трудно было представить»
Михаил Мамиашвили оценил рекомендации МОК по допуску россиян.
МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.
«Как это можно оценить? К сожалению, исходя из того беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнерами», в том числе и на Международный олимпийский комитет, иной формулировки МОК трудно было представить.
Но у меня такое решение просто не укладывается в голове, надо сначала все осмыслить», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.
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