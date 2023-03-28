Михаил Мамиашвили: «Исходя из беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнерами» на МОК, иной формулировки трудно было представить»

оценил рекомендации по допуску россиян.

МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«Как это можно оценить? К сожалению, исходя из того беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнерами», в том числе и на Международный олимпийский комитет, иной формулировки МОК трудно было представить.

Но у меня такое решение просто не укладывается в голове, надо сначала все осмыслить», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.