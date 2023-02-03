Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБРМихаил Мамиашвили считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) найдет компромиссное решение в вопросе допуска россиян к международным стартам.

«Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность. Состоятельность, на которую не может распространиться политическое давление со стороны.

Сегодня Азия, завтра где? Сегодня Россия, завтра кто? Во что мы превращаемся? Сегодня открыто звучат призывы стран к бойкотам, что противоречит конституции, хартии МОК и духу олимпизма.

Хочу напомнить – мы на эти грабли уже наступали и бойкоты ни к чему хорошему не приводили. И это не только мое мнение – человека, который из-за процедуры бойкота лишился возможности выступить на Играх 1984 года.

Этого мнения придерживаются и в том числе американские борцы. Это их категорическая позиция. Позиция спортсменов, которые полностью разделяют олимпийские ценности», – сказал Мамиашвили.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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1 комментарий

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Iuasamotu
Во что вы превращаетесь, то и имеете. Превратили жизнь других людей в проблемы, сами эти проблемы и получили взамен.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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