Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) считает, что Международный олимпийский комитет ( ) найдет компромиссное решение в вопросе допуска россиян к международным стартам.

«Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность. Состоятельность, на которую не может распространиться политическое давление со стороны.

Сегодня Азия, завтра где? Сегодня Россия, завтра кто? Во что мы превращаемся? Сегодня открыто звучат призывы стран к бойкотам, что противоречит конституции, хартии МОК и духу олимпизма.

Хочу напомнить – мы на эти грабли уже наступали и бойкоты ни к чему хорошему не приводили. И это не только мое мнение – человека, который из-за процедуры бойкота лишился возможности выступить на Играх 1984 года.

Этого мнения придерживаются и в том числе американские борцы. Это их категорическая позиция. Позиция спортсменов, которые полностью разделяют олимпийские ценности», – сказал Мамиашвили.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?