Европейская конфедерация волейбола отменила соревнования в России и Украине

Европейская конфедерация волейбола (CEV) решила отказаться от проведения соревнований в России и Украине.

Сообщается, что как минимум до конца сезона клубы из обеих стран будут играть домашние матчи на нейтральной территории. Это касается всех турниров под эгидой CEV, включая волейбольную Лигу чемпионов.

Также стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из России матчи мужской и женской Лиги наций, которые были запланированы на июнь и июль. При этом FIVB заявляла, что пока не рассматривает вопрос о переносе чемпионата мира 2022 года, который начнется в России в августе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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