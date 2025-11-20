  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. «Оренбуржье» встретится с «Белогорьем», петербургский «Зенит» против «Урала» и другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. «Оренбуржье» встретится с «Белогорьем», петербургский «Зенит» против «Урала» и другие матчи

Петербургский «Зенит» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России по волейболу.

19-23 ноября пройдут матчи 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

8-й тур

19 ноября

Нова – Динамо Москва – 2-3 (32:30, 18:25, 16:25, 25:23, 13:15)

21 ноября

Оренбуржье – Белогорье – 16.00

Факел – Газпром-Югра – 17.00

МГТУ – Енисей – 19.00

Зенит Санкт-Петербург – Урал – 19.30

22 ноября

Кузбасс – Ярославич – 13.00

Зенит Казань – Локомотив – 17.30

23 ноября

Динамо-ЛО – Горький – 17.00

Турнирное положение: Локомотив – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Зенит-Казань – 7-0 (20), Зенит Санкт-Петербург – 6-1 (19), Динамо Москва – 6-2 (17), Енисей – 5-2 (15), Нова – 4-4 (14), Белогорье – 4-3 (13), Динамо-ЛО – 4-3 (10), Оренбуржье – 3-4 (9), Горький – 3-4 (7), Факел – 2-5 (7), Газпром-Югра – 2-5 (6), Ярославич – 2-5 (5), Урал – 1-6 (4), Кузбасс – 1-6 (3), МГТУ – 0-7 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат России
Горький (Нижний Новгород)
logoЯрославич
logoЗенит-Казань
МГТУ
Оренбуржье (Нефтяник)
Енисей
logoГазпром-Югра
logoБелогорье
logoЗенит Санкт-Петербург
Динамо Ленинградская область
logoДинамо Москва
logoКузбасс
logoУрал
logoЛокомотив Новосибирск
logoНОВА
logoФакел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Белогорье» на тай-брейке уступило казанскому «Зениту», «Газпром-Югра» обыграла «Оренбуржье», другие результаты
17 ноября, 18:59
Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Локомотив» обыграл «Белогорье», «Газпром-Югра» уступил казанскому «Зениту», другие результаты
13 ноября, 17:33
Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» и другие результаты
10 ноября, 18:51
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Локомотив» проиграл «Протону», московское «Динамо» одолело «Минчанку», другие результаты
19 ноября, 18:13
Волейболист Павел Тетюхин: «У нас нет большой футбольной культуры. Я считаю хоккей самым народным видом спорта, даже по географическим причинам»
19 ноября, 08:18
Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Белогорье» на тай-брейке уступило казанскому «Зениту», «Газпром-Югра» обыграла «Оренбуржье», другие результаты
17 ноября, 18:59
Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Омичку», «Тулица» победила «Минчанку», другие результаты
15 ноября, 16:19
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола Шевченко орденом Почета
15 ноября, 06:59
Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Локомотив» обыграл «Белогорье», «Газпром-Югра» уступил казанскому «Зениту», другие результаты
13 ноября, 17:33
«Вложился в человека, который обещал огромную прибыль. Мне никто ничего не выплатил». Волейболист Дивиш заявил, что мошенники обманули его на 28 млн рублей
12 ноября, 15:43
Игрок «Белогорья» Заболотников: «Надеюсь, после слов президента страны популяризация волейбола выйдет на новый уровень»
10 ноября, 20:33
Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» и другие результаты
10 ноября, 18:51
Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло «Локомотив», «Ленинградка» победила «Протон» и другие результаты
9 ноября, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость