Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. «Оренбуржье» встретится с «Белогорьем», петербургский «Зенит» против «Урала» и другие матчи
Петербургский «Зенит» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России по волейболу.
19-23 ноября пройдут матчи 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
8-й тур
19 ноября
Нова – Динамо Москва – 2-3 (32:30, 18:25, 16:25, 25:23, 13:15)
21 ноября
Оренбуржье – Белогорье – 16.00
Факел – Газпром-Югра – 17.00
МГТУ – Енисей – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Урал – 19.30
22 ноября
Кузбасс – Ярославич – 13.00
Зенит Казань – Локомотив – 17.30
23 ноября
Динамо-ЛО – Горький – 17.00
Турнирное положение: Локомотив – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Зенит-Казань – 7-0 (20), Зенит Санкт-Петербург – 6-1 (19), Динамо Москва – 6-2 (17), Енисей – 5-2 (15), Нова – 4-4 (14), Белогорье – 4-3 (13), Динамо-ЛО – 4-3 (10), Оренбуржье – 3-4 (9), Горький – 3-4 (7), Факел – 2-5 (7), Газпром-Югра – 2-5 (6), Ярославич – 2-5 (5), Урал – 1-6 (4), Кузбасс – 1-6 (3), МГТУ – 0-7 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
