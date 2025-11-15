  • Спортс
1

Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Локомотив» всухую обыграл «Нову», «Белогорье» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи

«Локомотив» обыграл «Нову» на чемпионате России по волейболу.

15 ноября стартуют матчи седьмого тура мужского чемпионата России по волейболу

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

7-й тур

15 ноября

Локомотив – Нова – 3-0 (25:19, 25:20, 25:15)

16 ноября

Енисей – Кузбасс – 12.00

Урал – Факел – 15.00

Ярославич – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

Белогорье – Зенит-Казань – 18.00

Динамо Москва – Динамо Ленинградская область – 18.00

17 ноября

Газпром-Югра – Нефтяник – 17.00

Горький – МГТУ – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Локомотив – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Зенит-Казань – 6-0 (18), Зенит Санкт-Петербург – 6-1 (16), Нова – 4-3 (13), Белогорье – 4-2 (12), Енисей – 4-2 (12), Динамо Москва – 4-2 (12), Динамо-ЛО – 4-2 (10), Оренбуржье – 3-3 (9), Факел – 2-4 (7), Горький – 2-4 (5), Ярославич – 2-4 (5), Кузбасс – 1-5 (3), Газпром-Югра – 1-5 (3), Урал – 0-6 (1), МГТУ – 0-6 (0).

