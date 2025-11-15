Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола Шевченко орденом Почета
Путин наградил главу Федерации волейбола Шевченко орденом Почета.
Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко орденом Почета.
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», – говорится в указе президента.
55-летний Шевченко работает в ВФВ с 2005 года, на посту президента федерации – с 2010-го.
Опубликовала: Мария Селенкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости