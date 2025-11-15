Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола Шевченко орденом Почета

Путин наградил главу Федерации волейбола Шевченко орденом Почета.

Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ ) Станислава Шевченко орденом Почета.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», – говорится в указе президента.

55-летний Шевченко работает в ВФВ с 2005 года, на посту президента федерации – с 2010-го.