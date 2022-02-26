Глеб Ретивых: «Я не читаю о том, что делает норвежская федерация. Не понимаю, что общего имеет политическая ситуация со спортом»

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Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал новость о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия сборной России на этапах Кубка мира в Норвегии.

– Сейчас первый раз слышу об этом. Я не читаю о том, что делает норвежская федерация. Не понимаю, что общего имеет политическая ситуация со спортом. Это две различные вещи. Политика – это политика, а спорт – спорт.

– Что ты скажешь норвежской федерации?

– После этой информации я не хочу ничего говорить. Лучше промолчу.

– Ты разочарован?

– Не знаю, – ответил Ретивых.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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