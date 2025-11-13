  • Спортс
Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном», другие матчи

14 ноября стартуют матчи восьмого тура женского чемпионата России по волейболу.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

8-й тур

14 ноября

Уралочка – Динамо-Ак Барс Казань – 14.00

Заречье-Одинцово – Протон – 19.00

Ленинградка – Корабелка – 19.30

Локомотив – Динамо Метар – 20.00

15 ноября

Енисей – Динамо Краснодар – 14.30

Омичка – Динамо Москва – 15.30

Минчанка – Тулица – 17.00

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Заречье-Одинцово – 6-1 (18), Уралочка – 4-3 (15), Локомотив – 4-3 (13), Ленинградка – 4-3 (12), Протон – 4-3 (12), Динамо Москва – 3-4 (9), Омичка – 3-4 (9), Тулица – 3-4 (9), Корабелка – 3-4 (8), Динамо Метар – 3-4 (7), Минчанка – 2-5 (6), Енисей – 2-5 (5), Динамо Краснодар – 1-6 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

