Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном», другие матчи
14 ноября стартуют матчи восьмого тура женского чемпионата России по волейболу.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
8-й тур
14 ноября
Уралочка – Динамо-Ак Барс Казань – 14.00
Заречье-Одинцово – Протон – 19.00
Ленинградка – Корабелка – 19.30
Локомотив – Динамо Метар – 20.00
15 ноября
Енисей – Динамо Краснодар – 14.30
Омичка – Динамо Москва – 15.30
Минчанка – Тулица – 17.00
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Заречье-Одинцово – 6-1 (18), Уралочка – 4-3 (15), Локомотив – 4-3 (13), Ленинградка – 4-3 (12), Протон – 4-3 (12), Динамо Москва – 3-4 (9), Омичка – 3-4 (9), Тулица – 3-4 (9), Корабелка – 3-4 (8), Динамо Метар – 3-4 (7), Минчанка – 2-5 (6), Енисей – 2-5 (5), Динамо Краснодар – 1-6 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
