Президент Всероссийской федерации волейбола ( ) не получал сообщений от Международной федерации волейбола ( ) относительно чемпионата мира-2022.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.

– Все ли в порядке с чемпионатом мира в России? Нет ли угрозы переноса в связи с последними событиями?

– У меня никакой плохой для нас информации нет, никаких сообщений от FIVB не было, – сказал Шевченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.