Шевченко о чемпионате мира-2022 в России: «Никакой плохой для нас информации нет, сообщений от FIVB не было»

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко не получал сообщений от Международной федерации волейбола (FIVB) относительно чемпионата мира-2022.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.
– Все ли в порядке с чемпионатом мира в России? Нет ли угрозы переноса в связи с последними событиями?
– У меня никакой плохой для нас информации нет, никаких сообщений от FIVB не было, – сказал Шевченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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