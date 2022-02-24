Шевченко о чемпионате мира-2022 в России: «Никакой плохой для нас информации нет, сообщений от FIVB не было»

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВСтанислав Шевченко не получал сообщений от Международной федерации волейбола (FIVB) относительно чемпионата мира-2022.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.

– Все ли в порядке с чемпионатом мира в России? Нет ли угрозы переноса в связи с последними событиями?

– У меня никакой плохой для нас информации нет, никаких сообщений от FIVB не было, – сказал Шевченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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