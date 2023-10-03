Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации

Теги происшествия ВФВ Волейбол

Всероссийская федерация волейбола предупредила о действиях мошенников.

«Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) информирует о том, что в последнее время неустановленные лица, не являющиеся сотрудниками ВФВ, клубов и организаций близких к волейболу, представляются сотрудниками и совершают неправомерные действия с целью незаконного получения информации, а также мошеннические действия финансового характера.

Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц ВФВ не могут поступать сообщения подобного рода! Просим вас проявить бдительность и иметь в виду, что такие действия носят незаконный характер. Будьте бдительны!» – говорится в заявлении на сайте ВФВ.

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