0

Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Уралом», МГТУ встретится с «Новой», другие матчи

6 ноября стартуют матчи пятого тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

5-й тур

6 ноября

Зенит-Казань – Урал – 19.00

МГТУ – Нова – 19.30

7 ноября

Ярославич – Нефтяник – 18.30

Динамо-ЛО – Локомотив – 19.00

8 ноября

Енисей – Факел – 15.00

Газпром-Югра – Белогорье – 17.00

Горький – Зенит Санкт-Петербург – 18.00

10 ноября

Динамо Москва – Кузбасс – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Локомотив – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Зенит Казань – 4-0 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-0 (12), Белогорье – 3-1 (9), Нова – 3-1 (9), Динамо-ЛО – 3-1 (8), Енисей – 2-2 (7), Динамо Москва – 2-2 (6), Ярославич – 2-2 (5), Факел – 1-3 (4), Кузбасс – 1-2 (3), Оренбуржье – 1-3 (3), Газпром-Югра – 1-3 (3), Горький – 1-3 (2), Урал – 0-4 (1), МГТУ – 0-4 (0).

