Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Уралом», МГТУ встретится с «Новой», другие матчи
6 ноября стартуют матчи пятого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
5-й тур
6 ноября
Зенит-Казань – Урал – 19.00
МГТУ – Нова – 19.30
7 ноября
Ярославич – Нефтяник – 18.30
Динамо-ЛО – Локомотив – 19.00
8 ноября
Енисей – Факел – 15.00
Газпром-Югра – Белогорье – 17.00
Горький – Зенит Санкт-Петербург – 18.00
10 ноября
Динамо Москва – Кузбасс – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Локомотив – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Зенит Казань – 4-0 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-0 (12), Белогорье – 3-1 (9), Нова – 3-1 (9), Динамо-ЛО – 3-1 (8), Енисей – 2-2 (7), Динамо Москва – 2-2 (6), Ярославич – 2-2 (5), Факел – 1-3 (4), Кузбасс – 1-2 (3), Оренбуржье – 1-3 (3), Газпром-Югра – 1-3 (3), Горький – 1-3 (2), Урал – 0-4 (1), МГТУ – 0-4 (0).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости