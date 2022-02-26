FIVB не планирует переносить чемпионат мира 2022 года по волейболу из России

Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России.

Соревнования должны пройти летом в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

«FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям, которые должны пройти в России.

FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность для всех участников наших мероприятий, что является главным приоритетом», — заявили в FIVB.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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