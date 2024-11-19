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  • «Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
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«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске

Волейболист Ильяс Куркаев отметил особую атмосферу на арене в Новосибирске.

Куркаев – серебряный призер Олимпиады-2020 в составе сборной России. Также он капитан новосибирского «Локомотива», клуб проводит домашние матчи на «Локомотив Арене».

– Пламен (Константинов, главный тренер «Локомотива» – Спортс’‘) всегда отмечает поддержку домашних трибун. Вот и с «Енисеем» порадовался, что пришел полный зал. Много раз слышал, что Новосибирск один из самых шумных волейбольных городов. Самый ли он шумный в сравнении с другими аренами?

– Без всякой лести могу сказать, что прогресс очевиден. После того как мы переехали на новую арену, публика стала увеличиваться. В этом большая заслуга ребят нашего клуба, которые занимаются работой с болельщиками.

Освещение и популяризация волейбола в Новосибирске набирают обороты. Для меня в этом году было реальным удивлением, что в каждом матче, если не берем групповой этап Кубка легенд, у нас солд-аут. Действительно наша арена шумная. Слышал, что люди в первый раз приходят, которые до этого волейболом никогда не увлекались, ощутив всю атмосферу, хотят вновь посетить наши матчи.

Когда мы знаем, что будет полный зал, Пламен всегда об этом перед игрой говорит: вы влюбили людей в свою игру, поэтому, если даже соперник не топовый, мы не имеем права показать какой-то расхлябанный волейбол.

Люди приходят и стараются поддержать нас по максимуму. Поэтому дань уважения с нашей стороны тоже должна быть. И да, ребята из мира волейбола говорят, что «Локомотив Арена» – одна из топовых в нашем волейболе, если не самая топовая.

– Многие соперники отмечают, что в Новосибирске сложно играть. Насколько вам легче?

– Конечно, при полных трибунах играть легче. Видно, как они поддавливают соперника. Но нам в свою очередь тоже надо показывать хорошую игру, чтобы завести болельщиков и дать им адреналин. Когда происходят супермоменты и весь зал шумит, это не передать словами.

Не на каждой арене сегодня подобное можешь испытать. Надеюсь, что в ближайшем будущем это будет на всех волейбольных стадионах нашей страны. Мы питаемся и наслаждаемся благами, которые у нас есть в виде поддержки трибун. Грех не сказать им спасибо после каждого матча, – рассказал Куркаев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив Новосибирск
logoсборная России по волейболу
logoИльяс Куркаев
Енисей
Пламен Константинов
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