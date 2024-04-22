21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)

Причиной смерти 21-летней волейболистки Арины Михайлиной стало самоубийство.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«За час до гибели спортсменке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили», – рассказал источник.

Михайлина является чемпионкой первенства России по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет, обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся.

Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года