21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
Причиной смерти 21-летней волейболистки Арины Михайлиной стало самоубийство.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«За час до гибели спортсменке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили», – рассказал источник.
Михайлина является чемпионкой первенства России по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет, обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся.
Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года