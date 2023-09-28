VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний

30 сентября в московском офисе VK на Ленинградском проспекте пройдет благотворительный турнир по волейболу.

В соревновании примут участие корпоративные команды из Тинькофф, Альфа-Банка, Яндекса, Ростелекома, Лаборатории Касперского и VK.

Во время турнира любой желающий может поддержать команды и перечислить любую сумму в благотворительный фонд «Лучшие друзья» через VK Добро.

Фонд помогает людям с ментальными особенностями, которые тоже увлекаются волейболом и другим спортом. Собранные деньги пойдут на оплату аренды спортивного зала и работы тренеров, на покупку инвентаря и администрирование проекта.

Турнир пройдет с 10:00 до 19:00 в два этапа: групповой и плей-офф. По правилам этого турнира, в командах участвуют только сотрудники перечисленных компаний с возможностью пригласить одного легионера не из компании. Мы заботимся и о разнообразии в командах: на площадке на протяжении всего матча должна находиться хотя бы одна девушка.

На лендинге проекта будет в реальном времени отображаться сумма, собранная на благотворительность болельщиками каждой из команд, а также общая сумма сбора.

«Благотворительный турнир — возможность не только для развития корпоративного спорта, сплочения команд и спортивной дружбы между компаниями, но и способ помочь детям с особенностями. Объединившись, участники и болельщики могут вывести вклад в спорт от имени своей компании на новый уровень», – сказала Валерия Москаленко, менеджер спортивных проектов для сотрудников VK.