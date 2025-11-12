Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Локомотив» сыграет с «Белогорьем», «Енисей» встретится с петербургским «Зенитом», другие матчи
12-13 ноября пройдут матчи шестого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
6-й тур
12 ноября
Локомотив – Белогорье – 15.00
Енисей – Зенит Санкт-Петербург – 15.30
Нефтяник – Урал – 17.00
Факел – Ярославич – 17.00
Динамо-ЛО – Нова – 19.00
МГТУ – Динамо Москва – 19.30
13 ноября
Кузбасс – Горький – 15.00
Газпром-Югра – Зенит-Казань – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Локомотив – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Зенит-Казань – 5-0 (15), Зенит Санкт-Петербург – 5-0 (15), Белогорье – 4-1 (12), Нова – 4-1 (12), Енисей – 3-2 (10), Динамо Москва – 3-2 (9), Динамо-ЛО – 3-2 (8), Оренбуржье – 2-3 (6), Ярославич – 2-3 (5), Факел – 1-4 (4), Кузбасс – 1-4 (3), Газпром-Югра – 1-4 (3), Горький – 1-4 (2), Урал – 0-5 (1), МГТУ – 0-5 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости