Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Локомотив» сыграет с «Белогорьем», «Енисей» встретится с петербургским «Зенитом», другие матчи

0

12-13 ноября пройдут матчи шестого тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

6-й тур

12 ноября

Локомотив – Белогорье – 15.00

Енисей – Зенит Санкт-Петербург – 15.30

Нефтяник – Урал – 17.00

Факел – Ярославич – 17.00

Динамо-ЛО – Нова – 19.00

МГТУ – Динамо Москва – 19.30

13 ноября

Кузбасс – Горький – 15.00

Газпром-Югра – Зенит-Казань – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Локомотив – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Зенит-Казань – 5-0 (15), Зенит Санкт-Петербург – 5-0 (15), Белогорье – 4-1 (12), Нова – 4-1 (12), Енисей – 3-2 (10), Динамо Москва – 3-2 (9), Динамо-ЛО – 3-2 (8), Оренбуржье – 2-3 (6), Ярославич – 2-3 (5), Факел – 1-4 (4), Кузбасс – 1-4 (3), Газпром-Югра – 1-4 (3), Горький – 1-4 (2), Урал – 0-5 (1), МГТУ – 0-5 (0).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
