Игрок «Белогорья» Заболотников: «Надеюсь, после слов президента страны популяризация волейбола выйдет на новый уровень»

Заболотников согласился с Путиным, назвавшим волейбол народным вид спорта.

Центральный блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников оценил слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего волейбол народным видом спорта.

«Видел слова Владимира Владимировича. На сто процентов согласен. Я примерно понимаю, почему в футболе и хоккее больше зрителей, но волейбол – действительно народный вид спорта. Это идет еще со времён СССР.

В той же Казани это вид спорта номер один, наравне с хоккеем. Я надеюсь, что после слов президента страны популяризация волейбола выйдет на новый уровень», – сказал Заболотников.