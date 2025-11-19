  • Спортс
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Локомотив» проиграл «Протону», московское «Динамо» одолело «Минчанку», другие результаты
Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» на чемпионате России по волейболу.

19 ноября на женском чемпионате России завершились матчи 9-го тура.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

9-й тур

18 ноября

Ленинградка – Динамо Краснодар – 3-0 (25:19, 25:22, 25:22)

Динамо-Ак Барс Казань – Омичка – 3-0 (25:14, 25:20, 25:13)

19 ноября

Динамо Метар – Уралочка – 0-3 (19:25, 22:25, 12:25)

Протон – Локомотив – 3-0 (29:27, 25:20, 25:21)

Тулица – Енисей – 3-0 (25:19, 25:22, 25:23)

Динамо Москва – Минчанка – 3-0 (25:15, 25:17, 25:18)

Корабелка – Заречье-Одинцово – 0-3 (21:25, 21:25, 21:25)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Заречье-Одинцово – 8-1 (24), Уралочка – 6-3 (21), Локомотив – 5-4 (16), Ленинградка – 5-4 (15), Протон – 5-4 (15), Тулица – 5-4 (15), Динамо Москва – 5-4 (14), Корабелка – 4-5 (11), Омичка – 3-6 (10), Динамо Метар – 3-6 (7), Енисей – 2-7 (6), Минчанка – 2-7 (6), Динамо Краснодар – 2-7 (5).

