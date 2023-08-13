«Барса» получит от «Зенита» 1,5 млн евро? Пришел рычаг, откуда не ждали». В лучших комментах июля так много трансферов
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
• перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
• все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Вместе с вами выбрали сборную «МЮ» времен сэра Алекса. Легендарность зашкаливает
Топовое фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
16 комментариев