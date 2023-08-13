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«Барса» получит от «Зенита» 1,5 млн евро? Пришел рычаг, откуда не ждали». В лучших комментах июля так много трансферов

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

•‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

•‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Вместе с вами выбрали сборную «МЮ» времен сэра Алекса. Легендарность зашкаливает

Топовое фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

16 комментариев

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romani477
Рычаг и наркоконтроль +100500
+23
-2
+21
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Lavinka
Зачёт . По улыбался .
+17
-3
+14
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Chuha-Motibg
Почему в такой топ не попадают комментарий под постами Чернявского про Спартак? Там порядка 5 комментов стабильно 500+ выбивают.
+11
0
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
С Абаскалем и Рассказавым смешно
+5
-3
+2
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Дмитрий Кожевин
Про бабушку узнавшую Соболева - топ 🔝
+2
0
+2
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Виктор Войнов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С Абаскалем и Рассказавым смешно
Мне больше от Дзюбы комментарий понравился. Про наркоконтроль
+3
-1
+2
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BaldFraud
Больше всего про Мутко понравилось.
+1
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Семён Жуйло
Ответ Lavinka
Зачёт . По улыбался .
Судя по всему, ты и на уроках русского тоже только по улыбался.
+2
-1
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Antuash
Ответ Lavinka
Зачёт . По улыбался .
По улыбался. На писал комментарий. При лег на диван. Пе редай привет учителю русского языка
+1
0
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Дмитрий Огиенко
Ответ Dizzod
а где Мун?
Уехал и сменил имя на Сейлор
+1
0
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SopTecret
штуки 3 весьма неплохих
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Александр Воронцов
самый прикол про Мутко и наркоконтроль. остальные так себе
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Quiet Dad
по телефону просто темные картинки, тыц и переход в пост
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ romani477
Рычаг и наркоконтроль +100500
Но про Реал и правила, всё равно лучше. И правда.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Chuha-Motibg
Почему в такой топ не попадают комментарий под постами Чернявского про Спартак? Там порядка 5 комментов стабильно 500+ выбивают.
В основном это стеб над Глебчиком. А Глебчик - сотрудник спортс.ру. Поэтому получается дискредитация) А так полностью согласен. Муна сам спортс в свое время не стеснялся пинать, а Чернявский как святая корова
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Dizzod
Ответ Дмитрий Воронцов
В основном это стеб над Глебчиком. А Глебчик - сотрудник спортс.ру. Поэтому получается дискредитация) А так полностью согласен. Муна сам спортс в свое время не стеснялся пинать, а Чернявский как святая корова
а где Мун?
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