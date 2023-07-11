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«Трансфер Мбаппе согласовали за 420 тысяч Суторминых? Неплохо». Вот лучшие комменты июня

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Лионель Месси Лионель Месси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

•‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

•‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

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16 комментариев

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Cash_One
Одна из лучших рубрик
+48
0
+48
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viewerigo
Очень жаль, что "Время на оценку комментария истекло". Некоторым хотелось бы ещё добавить.
+37
0
+37
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Alex PopravkoRus
Внучка Ельцина устала и ушла 😂🤣🤣ахаха
+24
0
+24
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Виктор Снигирев
У меня только один вопрос, так парню жена всё же купила пельмени или нет...? ))
+11
0
+11
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griffinus
Наверное лучшая подборка за все время существования рубрики
+8
-1
+7
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Cash_One
Одна из лучших рубрик
соглашусь, посмеялся хорошо
+7
0
+7
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Владислав Шевченко
Ну тут уже и комментировать нечего - все сказано дотнас🤷🏼‍♂️
+7
-1
+6
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
отличная рубрика в этот раз, с промесом и дочкой Ельцина прорвало
+6
0
+6
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Vamosalaplaya
На этот раз и впрямь все не плохо.
+5
-2
+3
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Всё знаю
Мемы про сутормина становятся нетленкой уже)
Подборка просто отличная.
И хочу сказать словами классика:
«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом!
+2
0
+2
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Atsuktuvas
Ответ viewerigo
Очень жаль, что "Время на оценку комментария истекло". Некоторым хотелось бы ещё добавить.
успел тебе плюсануть... ))
+2
-1
+1
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Флешмоб с пельменями отличный вышел
0
0
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onsigne
C Азара в голос просто
0
0
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Andartan
Под новостью с Месси просто отличный четвертый комментарий
0
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burefan
Неплохой выпуск
0
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0
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Всё знаю
Ответ Alex PopravkoRus
Внучка Ельцина устала и ушла 😂🤣🤣ахаха
ну так родословная позволяет же)))
+1
-1
0
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