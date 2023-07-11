16 комментариев

«Трансфер Мбаппе согласовали за 420 тысяч Суторминых? Неплохо». Вот лучшие комменты июня
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
• перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
• все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Подборка просто отличная.
И хочу сказать словами классика:
«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом!