📸 Де Хеа сделал два безумных сейва в матче против «Лестера» и покорил сердца фанатов

В 24-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер».

Рэшфорд в этой встрече оформил дубль, но еще до подвигов Маркуса Де Хеа несколько раз спас свою команду завораживающими сейвами, которые можно оценить даже по скриншотам.

На 8-й минуте Барнс вышел один на один с Давидом, пробил, но испанец телом закрыл ворота:

На 20-й минуте Де Хеа продемонстрировал чудеса реакции и пластики. Ихеаначо головой пробил почти с линии штрафной. Мяч летел точно в угол, но голкипер «дьяволов» в изящном прыжке парировал удар соперника:

Давид дотянулся до мяча буквально кончиками пальцев:

Испанец взорвал соцсети:

💭 «Де Хеа летает! Это не человек, пришелец. Какая игра испанца, я в восторге».

💭 «Де Хеа хорош настолько, насколько плохи наши защитники».

💭 «Де Хеа может сохранить даже PDF».

💭 «За 10 минут Де Хеа сделал два первоклассных сейва. Как же он хорош».

💭 «Слышали, как Грэм Сунесс сказал это: «Де Хеа не имел права тащить в этой ситуации». Боже, как же я с ним согласен».

Как вам выступление Давида в матче против «Лестера»?