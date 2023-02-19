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📸 Де Хеа сделал два безумных сейва в матче против «Лестера» и покорил сердца фанатов

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

В 24-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер».

Рэшфорд в этой встрече оформил дубль, но еще до подвигов Маркуса Де Хеа несколько раз спас свою команду завораживающими сейвами, которые можно оценить даже по скриншотам.

На 8-й минуте Барнс вышел один на один с Давидом, пробил, но испанец телом закрыл ворота:

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На 20-й минуте Де Хеа продемонстрировал чудеса реакции и пластики. Ихеаначо головой пробил почти с линии штрафной. Мяч летел точно в угол, но голкипер «дьяволов» в изящном прыжке парировал удар соперника:

Давид дотянулся до мяча буквально кончиками пальцев:

Испанец взорвал соцсети:

💭 «Де Хеа летает! Это не человек, пришелец. Какая игра испанца, я в восторге».

💭 «Де Хеа хорош настолько, насколько плохи наши защитники».

💭 «Де Хеа может сохранить даже PDF».

💭 «За 10 минут Де Хеа сделал два первоклассных сейва. Как же он хорош».

💭 «Слышали, как Грэм Сунесс сказал это: «Де Хеа не имел права тащить в этой ситуации». Боже, как же я с ним согласен».

Как вам выступление Давида в матче против «Лестера»?

4 комментария

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Александр Попов
Ответ bakhtiyorov_kh
все равно пока что средний вратарь, но личка в 3 раза выше чем у лучшего вратаря АПЛ Аллисона!
)))
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Answer1
Меня больше радует как он подтянул игру ногами, больше не паникует когда ему дают пас в ноги. Дальние передачи по-прежнему ниже среднего, но за год, все-равно прогресс очень ощутимый. В его возрасте, научится чему-то новому дорогого стоит.
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+5
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bakhtiyorov_kh
Ответ Тимофей Кушнир
Помню, что года два назад все критиковали и потешались над Давидом. Но потом он собрался, и заткнул рты всем своим хейтерам. Лучший игрок МЮ в 2022 году(в 23 Рэшфорд с ним на одном уровне).
все равно пока что средний вратарь, но личка в 3 раза выше чем у лучшего вратаря АПЛ Аллисона!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
Помню, что года два назад все критиковали и потешались над Давидом. Но потом он собрался, и заткнул рты всем своим хейтерам. Лучший игрок МЮ в 2022 году(в 23 Рэшфорд с ним на одном уровне).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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