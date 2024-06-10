Тодибо может стать первым летним подписанием «МЮ». Для трансфера должно быть соблюдено одно условие

Фабрицио Романо утверждает, что будущее Тен Хага в «Манчестер Юнайтед» еще не определено. По данным инсайдера, решение о тренерской позиции «красные дьяволы» примут в ближайшее время.

Известно, что с руководством манкунианцев встретился Тухель. После беседы с представителями «МЮ» Томас решил взять отпуск и отдохнуть от тренерской работы, добавляет итальянский журналист.

Если руководство все же решит оставить в клубе Тен Хага, первым летним трансфером «Юнайтед» может стать Жан-Клер Тодибо.

Тен Хаг одобрил трансфер французского защитника еще прошлым летом, передает Романо. Планировалось, что он заменит Харри Магуайра. Если голландец останется в «Ман Юнайтед», Жан-Клер, вероятно, будет главной трансферной целью «дьяволов» на позицию центрального защитника.

По данным инсайдера, за Тодибо «МЮ» придется заплатить примерно 40 млн евро. Клуб будет готов рассмотреть требования игрока «Ниццы».

Как утверждает Романо, «красные дьяволы» также заинтересованы в подписании Майкла Олисе, но пока «МЮ» не начал движение в сторону трансфера полузащитника «Кристал Пэлас».

Хотели бы видеть Тодибо в стане манкунианцев?