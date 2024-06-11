Футболки Месси – самые продаваемые в МЛС в 2024-м. Суарес – на 2-м месте, Акоста – на 3-м, Пуч – на 5-м, Якумакис – на 9-м, Форсберг – на 10-м
Футболки Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в МЛС в 2024 году.
МЛС опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге.
В топ-10 игроков с самыми продаваемыми футболками вошли:
1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Луис Суарес («Интер Майами»);
3. Лусиано Акоста («Цинциннати»);
4. Кучо Эрнандес («Коламбус»);
5. Рики Пуч («Гэлакси»);
6. Педро де ла Вега («Сиэтл»);
7. Джордан Моррис («Сиэтл»);
8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);
9. Георгиос Якумакис («Атланта»);
10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс»).