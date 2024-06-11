Футболки Месси – самые продаваемые в МЛС в 2024-м. Суарес – на 2-м месте, Акоста – на 3-м, Пуч – на 5-м, Якумакис – на 9-м, Форсберг – на 10-м

Футболки Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в МЛС в 2024 году.

опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге.

В топ-10 игроков с самыми продаваемыми футболками вошли:

1. («Интер Майами»);

2. (« »);

3. («Цинциннати»);

4. Кучо Эрнандес («Коламбус»);

5. Рики Пуч («Гэлакси»);

6. Педро де ла Вега («Сиэтл»);

7. Джордан Моррис («Сиэтл»);

8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);

9. Георгиос Якумакис («Атланта»);

10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс»).