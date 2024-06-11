Футболки Месси – самые продаваемые в МЛС в 2024-м. Суарес – на 2-м месте, Акоста – на 3-м, Пуч – на 5-м, Якумакис – на 9-м, Форсберг – на 10-м

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Футболки Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в МЛС в 2024 году.

МЛС опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге. 

В топ-10 игроков с самыми продаваемыми футболками вошли: 

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. Луис СуаресИнтер Майами»);

3. Лусиано Акоста («Цинциннати»); 

4. Кучо Эрнандес («Коламбус»);

5. Рики Пуч («Гэлакси»);

6. Педро де ла Вега («Сиэтл»); 

7. Джордан Моррис («Сиэтл»);

8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);

9. Георгиос Якумакис («Атланта»); 

10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс»). 

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7 комментариев
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Никто не ценит Бускетса, всем только атакующих игроков подавай. А ведь один и умнейших игроков на поле. Но любят тех, кто забивает, а не того, кто разрушает и создает из глубины. Поэтому майки Серджи не в топе.
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Футболку Мухтара можно купить. В России оценят. Ко мне, Мухтар, дай лапу верный пёс)
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в принципе не удивительно
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на половые тряпки чтоль берут?
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