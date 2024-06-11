Гендиректор «Шахтера» о Судакове: «Наполи» предлагал 40 млн евро и бонусы, но мы не продадим его дешевле 50 млн. В мире пять игроков его уровня на этой позиции»
Гендиректор «Шахтера» рассказал, сколько стоит Георгий Судаков.
«Если он хорошо сыграет на Евро, то точно уйдет. Но и без Евро многие клубы захотят его заполучить. Если посмотреть, на какой позиции он играет, то в мире есть, наверное, пять игроков его уровня.
Последнее предложение по Судакову – 40 миллионов евро плюс бонусы от «Наполи», но мы его отклонили. Мы точно не продадим его дешевле 50 миллионов евро. Мне сложно сказать, кто придет следующим, но кто-то точно придет», – отметил Сергей Палкин в интервью The Telegraph.
21-летний полузащитник провел в этом сезоне 23 матча в чемпионате Украины и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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