Гендиректор «Шахтера» о Судакове: «Наполи» предлагал 40 млн евро и бонусы, но мы не продадим его дешевле 50 млн. В мире пять игроков его уровня на этой позиции»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер серия А Италия Наполи Сергей Палкин Евро-2024 Георгий Судаков деньги Футбол

Гендиректор «Шахтера» рассказал, сколько стоит Георгий Судаков.

«Если он хорошо сыграет на Евро, то точно уйдет. Но и без Евро многие клубы захотят его заполучить. Если посмотреть, на какой позиции он играет, то в мире есть, наверное, пять игроков его уровня.

Последнее предложение по Судакову – 40 миллионов евро плюс бонусы от «Наполи», но мы его отклонили. Мы точно не продадим его дешевле 50 миллионов евро. Мне сложно сказать, кто придет следующим, но кто-то точно придет», – отметил Сергей Палкин в интервью The Telegraph.

21-летний полузащитник провел в этом сезоне 23 матча в чемпионате Украины и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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«В мире 5 игроков его уровня»

И ещё игроков 100 уровнем выше
+31
-2
+29
Ответ madaev
Ждут Челси, один из пяти игроков я так полагаю Мудрик ?
Малиновский, Мудрик, Цыганков и Зинченко
+10
-1
+9
Ждут Челси, один из пяти игроков я так полагаю Мудрик ?
+9
-3
+6
Кто это?
+2
0
+2
не ну 50 уже ближе к правде, чем до того были запросы...
+1
-1
0
Мудрик 2
0
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На позиции девушка провожала бойца...
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стата 6+2 и за это 50 лямов?????
За сперцяна надо сотыгу просить быкам.
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