Гендиректор «Шахтера» о Судакове: «Наполи» предлагал 40 млн евро и бонусы, но мы не продадим его дешевле 50 млн. В мире пять игроков его уровня на этой позиции»

Гендиректор «Шахтера» рассказал, сколько стоит Георгий Судаков.

«Если он хорошо сыграет на , то точно уйдет. Но и без Евро многие клубы захотят его заполучить. Если посмотреть, на какой позиции он играет, то в мире есть, наверное, пять игроков его уровня.

Последнее предложение по – 40 миллионов евро плюс бонусы от « », но мы его отклонили. Мы точно не продадим его дешевле 50 миллионов евро. Мне сложно сказать, кто придет следующим, но кто-то точно придет», – отметил в интервью The Telegraph.

21-летний полузащитник провел в этом сезоне 23 матча в чемпионате и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.